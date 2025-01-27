Николай Прохоркин пополнил список травмированных игроков «Авангарда»

Сегодня, 27 января, омский «Авангард» проведёт домашний матч против «Адмирала». Омичи будут играть без одних из самых результативных игроков команды — Николая Прохоркина и Майкла Маклауда.
Напомним, Маклауд получил травму в матче с «Салаватом Юлаевым», Прохоркин — в игре с «Автомобилистом». В списке травмированных до сих пор находится также лидер команды Владимир Ткачёв. Его возвращение на лёд ожидается не раньше февраля.
Напомним, что команды сейчас находятся рядом в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» занимает шестую строчку, «Адмирал» — седьмую. Игра начнётся в 19:30 по омскому времени.