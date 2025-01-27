Николай Прохоркин пополнил список травмированных игроков «Авангарда»

Напомним, Маклауд получил травму в матче с «Салаватом Юлаевым», Прохоркин — в игре с «Автомобилистом». В списке травмированных до сих пор находится также лидер команды Владимир Ткачёв. Его возвращение на лёд ожидается не раньше февраля.