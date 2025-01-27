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Первый заместитель губернатора Ростовской области покидает пост

Врио главы региона утвердил увольнение первого заместителя губернатора Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Александр Скрябин покидает пост первого заместителя губернатора Ростовской области в связи с переходом на новую работу. Об этом сегодня, 27 января, проинформировал врио главы региона Юрий Слюсарь.

— Указ об освобождении от должности подписал сегодня. Благодарю Александра Юрьевича за профессионализм и ответственное отношение к своему делу, — написал в Telegram Юрий Слюсарь.

Где именно теперь будет работать чиновник, сообщат позже.

Напомним, Александр Скрябин с 11 сентября 2023 был первым заместителем губернатора Ростовской области, а еще раньше, с 2020 года, замещал должность замглавы региона.

Известно, что в 1997 году специалист окончил Ростовский государственный строительный университет. Также он является кандидатом технических наук, доцентом по кафедре водоснабжение и водоотведение.

Кроме этого, Александр Скрябин проходил дополнительное обучение по программам «Экспорт регионов 2.0», «Практики работы с горожанами», «Инновационные технологии в инфраструктуре города».