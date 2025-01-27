Стали известны самые популярные имена детей в Казани в 2024 году

За прошлый год управление ЗАГС Казани оформило почти 19,6 тыс. свидетельств о рождении ребенка (+1,5% по сравнению с 2023-м). Традиционно мальчиков было больше, чем девочек, — 10,2 тыс. и 9,4 тыс. соответственно.