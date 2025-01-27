Стали известны самые популярные имена детей в Казани в 2024 году

«Наиболее популярными в 2024 году остались имена Амир и Амина. Часто казанцы отдавали предпочтение таким именам у мальчиков, как Тимур, Карим, Матвей, Марк. У девочек — Эмилия, Ясмина, София, Айлин», — сказала докладчица.
Среди редких имен оказались Альтаир, Галиаскар, Гедеон, Ерофей, Легендар, Мерген, Ангелика, Зейнап, Мишель, Рафаэлла, Славяна, Эйла.
За прошлый год управление ЗАГС Казани оформило почти 19,6 тыс. свидетельств о рождении ребенка (+1,5% по сравнению с 2023-м). Традиционно мальчиков было больше, чем девочек, — 10,2 тыс. и 9,4 тыс. соответственно.
В казанских роддомах появилось 209 пар двойняшек, в одной семье на свет появились тройняшки. Больше всего первенцев (43%), вторых детей — 33%, третьих — 17%, четвертых и последующих — почти 7%.