Хоценко открыл комплекс из двух поликлиник в омском микрорайоне Восточном

«В новом комплексе созданы сразу два медицинских учреждения — взрослая и детская поликлиники. Это стало возможно благодаря президентскому национальному проекту “Здравоохранение”, в рамках которого много различных объектов мы отремонтировали и построили. С этого года начинаются новые национальные проекты — “Продолжительная активная жизнь” и “Семья”. Уверен, что мы еще больше объектов приведем в порядок», — отметил Виталий Хоценко.