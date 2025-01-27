Хоценко открыл комплекс из двух поликлиник в омском микрорайоне Восточном

Губернатор Виталий Хоценко открыл новые взрослую и детскую поликлиники в микрорайоне Восточном в Октябрьском округе Омска. Оба учреждения разместились в одном современном четырехэтажном здании.
Комплекс из двух поликлиник на 310 посещений был построен по индивидуальному проекту благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения по нацпроекту «Здравоохранение».
Все кабинеты комплекса медучреждений оснащены современным оборудованием, в том числе аппараты УЗИ, электрокардиографы, физиотерапевтическое и другое оборудование. Взрослая поликлиника (новый филиал городской больницы № 2) и детская поликлиника № 5 получили лицензии на оказание медицинской помощи в январе.
«В новом комплексе созданы сразу два медицинских учреждения — взрослая и детская поликлиники. Это стало возможно благодаря президентскому национальному проекту “Здравоохранение”, в рамках которого много различных объектов мы отремонтировали и построили. С этого года начинаются новые национальные проекты — “Продолжительная активная жизнь” и “Семья”. Уверен, что мы еще больше объектов приведем в порядок», — отметил Виталий Хоценко.
Фото: Сергей Мельников.
С открытием важного для микрорайона социального объекта врачей и пациентов Виталий Хоценко поздравил вместе с мэром Сергеем Шелестом.
«В поселке Восточном проживает около 30 тысяч человек, из них 5 тысяч — дети. Пообщались с посетителями — людям нравится, смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях и буквально в шаговой доступности от дома. Созданы достойные условия труда для медицинского персонала. Мы продолжим решать демографические задачи по сохранению здоровья и обеспечению долголетия наших людей», — сказал Виталий Хоценко.
Главврач детской городской поликлиники № 5 Ирина Чебыкина отметила, что новое медучреждение по условиям не уступает столичным.
С открытием современного медицинского комплекса коллективы учреждений и первых посетителей поздравили Губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест.