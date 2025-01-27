Более 14 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю

В Иркутской области за неделю более 14 тысяч жителей заболели острой респираторно-вирусных инфекцией. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, еще у 32 сибиряков подтвердился диагноз грипп.
— Напоминаем о важности соблюдения неспецифических мер профилактики респираторных инфекций, особенно лицам старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями: носите маску в общественных местах, сократите время пребывания в местах массового скопления людей, мойте руки, пользуйтесь антисептиком, проводите влажную уборку и проветривание помещений, — поделились в управлении.
Также за неделю было выявлено 85 новых случаев COVID-19. При заболевании следует немедленно обратиться к врачу и соблюдать предписанные рекомендации. Обязательно соблюдайте постельный режим.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ в школах и детсадах Нижнеудинска ввели карантин.