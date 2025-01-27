Более 14 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю

— Напоминаем о важности соблюдения неспецифических мер профилактики респираторных инфекций, особенно лицам старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями: носите маску в общественных местах, сократите время пребывания в местах массового скопления людей, мойте руки, пользуйтесь антисептиком, проводите влажную уборку и проветривание помещений, — поделились в управлении.