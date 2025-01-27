В Пермском крае за год взыскали 1,7 млрд рублей долгов по алиментам

В Пермском крае судебные приставы за 2024 год возбудили 2 311 дел об административных правонарушениях по неуплате средств на содержание детей. С неплательщиков алиментов взыскали около 1,7 млрд руб., что на 20% больше показателя предыдущего года.
По результатам рассмотрения дел суды привлекли к обязательным работам 1 992 должника, 74 — к административным штрафам, 281 алиментщик получил наказание в виде административного ареста.
Дознаватели службы судебных приставов по фактам уклонения от уплаты алиментов возбудили 1 478 уголовных дел. Суды Пермского края вынесли 1 343 обвинительных приговора, 70 должников получили наказание в виде реального лишения свободы.
В Прикамье увеличилось число должников среди женщин, отказывающихся содержать своих детей. В отношении алиментщиц возбудили 546 уголовных дел, 245 горе-матерей имеют двух и более детей. Обвинительные приговоры вынесли 488 женщинам, 33 — в виде реального лишения свободы.
Около 22 млн руб. должники выплатили в ходе расследования возбужденных уголовных дел. В прошлом году 14 раскаявшихся неплательщиков избежали судимости.
Жители региона ради возможности беспрепятственно пересекать границу и управлять транспортным средством выплатили своим детям свыше 140 млн руб.
«На исполнении судебных приставов Прикамья находится более 17,5 тыс. исполнительных документов о взыскании алиментных платежей», — дополнили «КП-Пермь» информацию в ГУФССП по Пермскому краю.