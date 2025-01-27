Созданы скэффолды с эффектом памяти формы для регенерации костной ткани

В министерстве отметили, что проблема восстановления костной ткани, особенно при наличии критических дефектов, остается одной из наиболее сложных задач в медицине. Для ее решения требуются имплантаты с заданными механическими характеристиками, которые способны обеспечивать как механическую стабильность, так и стимуляцию регенерации костной ткани. Скэффолды — это конструкции, которые имитируют структуру внеклеточного каркаса. При имплантации клетки живой ткани заполняют скэффолд и формируют новые ткани в месте травмы.