В Иркутской области рассмотрят закон, определяющий статус многодетной семьи

— Помимо этого все члены семьи должны иметь российское гражданство и жить вместе. Возможно такое, что отец или мать зарегистрированы в другом регионе, однако второй родитель и не менее трех детей должны иметь регистрацию по месту жительства на территории Приангарья, — уточнили в пресс-службе ЗС.