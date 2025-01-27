В Иркутской области рассмотрят закон, определяющий статус многодетной семьи

В Иркутской области рассмотрят законопроект, который определяет статус многодетной семьи и условия предоставления мер социальной поддержки. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания региона.
Так многодетными будут считаться те семьи, где воспитывается трое (или больше) детей в возрасте до 18 или 23 лет (студенты должны учиться на очной форме). Речь идет как о родных, так и об усыновленных детях.
— Помимо этого все члены семьи должны иметь российское гражданство и жить вместе. Возможно такое, что отец или мать зарегистрированы в другом регионе, однако второй родитель и не менее трех детей должны иметь регистрацию по месту жительства на территории Приангарья, — уточнили в пресс-службе ЗС.
Это поможет привести к единому формату работы по поддержке многодетных семей. В это время в регионе создали демографический совет, на заседаниях обсуждают вопросы поддержки семей с детьми.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 640 самозанятых из Иркутской области направили взносы для формирования пенсии.