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В Башкирии 22-летняя девушка-сирота не может добиться жилья

Прокуратура организовала проверку по факту нарушения прав сироты.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецке прокуратура начала проверку после жалобы 22-летней девушки-сироты. По словам жительницы республики, ей отказывают в льготном жилье.

В 2009 году после того, как за ней и ее сестрой оказался закреплен жилой дом отца площадью 65 квадратных метров. Ввиду неточности в документах наследство на имущество, оставшееся после смерти родителей, не было оформлено, а имеющейся дом стал причиной отказа в постановке на льготное жилье.

Прокуратура намерена проверить действия законного представителя девушки, органов опеки и самоуправления.

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