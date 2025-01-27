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Дождь и мокрый снег принесет циклон в Казахстан

Синоптики Казгидромета сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 28, 29 и 30 января, передает Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 52% 760 мм рт. ст. +1°
Источник: Tengrinews

Согласно прогнозу, очередной северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты принесут неустойчивую погоду на большую часть Казахстана. 28 января осадки различной интенсивности в виде снега, мокрого снега и дождя ожидаются сначала на западе, северо-западе и севере, а затем распространятся на остальную территорию страны.

По территории Казахстана ожидаются туманы, усиление ветра, местами метели в северных регионах, а также гололед на юге и юго-востоке.

«В температурном фоне резких изменений не ожидается», — добавили синоптики.