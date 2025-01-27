Дождь и мокрый снег принесет циклон в Казахстан

Согласно прогнозу, очередной северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты принесут неустойчивую погоду на большую часть Казахстана. 28 января осадки различной интенсивности в виде снега, мокрого снега и дождя ожидаются сначала на западе, северо-западе и севере, а затем распространятся на остальную территорию страны.