Дождь и мокрый снег принесет циклон в Казахстан

Согласно прогнозу, очередной северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты принесут неустойчивую погоду на большую часть Казахстана. 28 января осадки различной интенсивности в виде снега, мокрого снега и дождя ожидаются сначала на западе, северо-западе и севере, а затем распространятся на остальную территорию страны.
По территории Казахстана ожидаются туманы, усиление ветра, местами метели в северных регионах, а также гололед на юге и юго-востоке.
«В температурном фоне резких изменений не ожидается», — добавили синоптики.