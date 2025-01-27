Нижегородские повара накормили Ивлева и Агзамова сырной пиццей и рулетом

Если блюда нижегородцев понравятся Ивлеву и Агзамову, они окажутся на следующем этапе кулинарного поединка в команде одного из них. В каждом раунде после приготовлению блюд шефы будут удалять из команд самых слабых участников. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.