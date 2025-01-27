Нижегородские повара накормили Ивлева и Агзамова сырной пиццей и рулетом

Нижегородцы приняли участие в кастинге на шоу «Битва шефов». 23-летний Арам Карапетян решил удивить шефов пиццей «четыре сыра», а 28-летний Максим Соболь — угостил их фирменным рулетом из телятины.
Если блюда нижегородцев понравятся Ивлеву и Агзамову, они окажутся на следующем этапе кулинарного поединка в команде одного из них. В каждом раунде после приготовлению блюд шефы будут удалять из команд самых слабых участников. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.
Выпуск с участием нижегородцев можно посмотреть вечером 27 января на телеканале «Пятница!». (16+).
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что две нижегородские команды КВН сыграют в Высшей лиге в новом сезоне.