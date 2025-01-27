Патриарх Кирилл отметил героизм защитников Ленинграда

«Сердечно поздравляю вас с Днем воинской славы России — Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мы чтим стойкость и героизм, явленные защитниками города. Их сила духа и самоотверженная любовь к родине и сегодня вдохновляют нас упорно работать ради созидания мирной жизни. С глубоким чувством вспоминаю подвиг ленинградцев, переживших страшную блокаду, среди которых были мои родители и старший брат», — подчеркнул патриарх Кирилл в обращении к министру обороны РФ Андрею Белоусову.