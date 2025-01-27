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Патриарх Кирилл отметил героизм защитников Ленинграда

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравления министру обороны РФ Андрею Белоусову и губернатору Петербурга Александру Беглову с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает сайт РПЦ.

Источник: © РИА Новости

«Сердечно поздравляю вас с Днем воинской славы России — Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мы чтим стойкость и героизм, явленные защитниками города. Их сила духа и самоотверженная любовь к родине и сегодня вдохновляют нас упорно работать ради созидания мирной жизни. С глубоким чувством вспоминаю подвиг ленинградцев, переживших страшную блокаду, среди которых были мои родители и старший брат», — подчеркнул патриарх Кирилл в обращении к министру обороны РФ Андрею Белоусову.

Предстоятель РПЦ в поздравительном послании Беглову отметил жертвенный подвиг ленинградцев, «благодаря которому нога захватчика так и не ступила на невскую землю».

«Надеюсь, что развитие взаимодействия властей Северной столицы и РПЦ послужит сохранению богатого культурного и исторического наследия Санкт-Петербурга, а также утверждению в жизни современников непреходящих идеалов добра, милосердия и справедливости. Господь да укрепит ваши душевные и телесные силы, дарует мир и Свою помощь в дальнейших трудах на благо отечества», — говорится в поздравительных посланиях патриарха Кирилла.

Патриарх Кирилл