Патриарх Кирилл отметил героизм защитников Ленинграда

«Сердечно поздравляю вас с Днем воинской славы России — Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мы чтим стойкость и героизм, явленные защитниками города. Их сила духа и самоотверженная любовь к родине и сегодня вдохновляют нас упорно работать ради созидания мирной жизни. С глубоким чувством вспоминаю подвиг ленинградцев, переживших страшную блокаду, среди которых были мои родители и старший брат», — подчеркнул патриарх Кирилл в обращении к министру обороны РФ Андрею Белоусову.
«Надеюсь, что развитие взаимодействия властей Северной столицы и РПЦ послужит сохранению богатого культурного и исторического наследия Санкт-Петербурга, а также утверждению в жизни современников непреходящих идеалов добра, милосердия и справедливости. Господь да укрепит ваши душевные и телесные силы, дарует мир и Свою помощь в дальнейших трудах на благо отечества», — говорится в поздравительных посланиях патриарха Кирилла.