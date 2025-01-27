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Росреестр назвал топ регионов, где покупают квартиры омичи

Управлением Росреестра по Омской области с октябрь по декабрь 2024 года принято 425 заявлений о дистанционном проведении государственной регистрации прав и кадастрового учета недвижимости, находящейся в других российских регионах.

Источник: РИА "Новости"

В сравнении с III кварталом 2024 года количество заявлений увеличилось на 8% (392), а в сравнении со II кварталом — на 23% (345).

Четверка лидеров не изменилась, перераспределились лишь места между ними.

На этот раз первое место вернул себе Краснодарский край — 71 заявление, или 17% от общего количества принятых. В целом на Южный федеральный округ приходится 90 экстерриториальных заявлений, это 21%, в их числе 17 — по оформлению недвижимости в Республике Крым и городе Севастополе.

Второе место — Новосибирская область: омичами подано 58 заявлений на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости в этом регионе, или 14%.

Третье место — Санкт-Петербург и Ленинградская область: 57 заявлений, или 13,4%;

Четвертое место — Москва и Московская область: 55 заявлений, или 12,9%.

Для сравнения: рейтинг регионов в III квартале 2024 года: 1 место — Санкт-Петербург и Ленинградская область, 2 место — Новосибирская область; 3 место — Краснодарский край, 4 место — Москва и Московская область.

недвижимость