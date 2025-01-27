Росреестр назвал топ регионов, где покупают квартиры омичи

На этот раз первое место вернул себе Краснодарский край — 71 заявление, или 17% от общего количества принятых. В целом на Южный федеральный округ приходится 90 экстерриториальных заявлений, это 21%, в их числе 17 — по оформлению недвижимости в Республике Крым и городе Севастополе.