Росреестр назвал топ регионов, где покупают квартиры омичи

В сравнении с III кварталом 2024 года количество заявлений увеличилось на 8% (392), а в сравнении со II кварталом — на 23% (345).
Четверка лидеров не изменилась, перераспределились лишь места между ними.
На этот раз первое место вернул себе Краснодарский край — 71 заявление, или 17% от общего количества принятых. В целом на Южный федеральный округ приходится 90 экстерриториальных заявлений, это 21%, в их числе 17 — по оформлению недвижимости в Республике Крым и городе Севастополе.
Второе место — Новосибирская область: омичами подано 58 заявлений на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости в этом регионе, или 14%.
Третье место — Санкт-Петербург и Ленинградская область: 57 заявлений, или 13,4%;
Четвертое место — Москва и Московская область: 55 заявлений, или 12,9%.
Для сравнения: рейтинг регионов в III квартале 2024 года: 1 место — Санкт-Петербург и Ленинградская область, 2 место — Новосибирская область; 3 место — Краснодарский край, 4 место — Москва и Московская область.