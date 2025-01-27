14315 жалоб поступило в волгоградский Роспотребнадзор в 2024 году

Как сообщили в регуправлении Роспотребнадзора, в прошлом году волгоградцы 6964 раза обратились в ведомство с вопросами о нарушениях санитарных требований. При этом более половины таких жалоб касались условий проживания в жилых помещениях. Чаще всего граждан беспокоили затопленные подвалы, повышенная влажность в квартире, а также плохие условия проживания из-за соседства с предприятиями торговли и общепита. Кроме того, жители Волгоградской области направляли обращения по поводу дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах.
Более 15% жалоб относились к вопросам, связанным с санитарным состоянием территорий, сбором бытовых отходов, содержанием контейнерных площадок и незаконных свалок.
Специалисты Роспотребнадзора также приняли 6044 обращения о нарушениях прав потребителей. Большая часть из них (63%) относилась к сфере розничной торговли. В основном граждане задавали вопросы о продаже табачных изделий и дистанционной реализации товаров.
В сфере оказания услуг было рассмотрено 2261 обращение. В 19% случаев вопросы были связаны с нарушениями на финансовом рынке, а еще 17% — касались бытового обслуживания.
Как правило, представители ведомства предоставляли ответы разъяснительного характера, 12% обращений перенаправили в другие органы для рассмотрения. Хозяйствующие субъекты получили свыше 3 тыс. предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. По фактам выявленных нарушений в суд было подано 83 иска.
На горячих линиях Управления Роспотребнадзора за год проконсультировано более 4 тыс. жителей Волгоградской области. По всем вопросам были даны разъяснения в соответствии с законодательством.