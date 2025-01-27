14315 жалоб поступило в волгоградский Роспотребнадзор в 2024 году

Как сообщили в регуправлении Роспотребнадзора, в прошлом году волгоградцы 6964 раза обратились в ведомство с вопросами о нарушениях санитарных требований. При этом более половины таких жалоб касались условий проживания в жилых помещениях. Чаще всего граждан беспокоили затопленные подвалы, повышенная влажность в квартире, а также плохие условия проживания из-за соседства с предприятиями торговли и общепита. Кроме того, жители Волгоградской области направляли обращения по поводу дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах.