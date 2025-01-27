Россиянам упростили процесс получения пособия на второго ребенка

Для детей, родившихся в 2024 году, заявка должна быть оформлена на портале Госуслуг. Рассматривая такое заявление, Социальный фонд России учтет, что пособие предоставляется на новорожденного, и не будет проводить проверку доходов и имущества. В случае, если ребенок появился на свет в 2025 году, пособие будет назначаться автоматически — без нужды в подаче заявления, после того как Социальный фонд России получит данные о регистрации рождения ребенка из загса. Уведомление об этом поступит в личный кабинет на Госуслугах.