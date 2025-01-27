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На «Земле леопардов» зародилась «пятнистая» любовь: фотоловушка зафиксировала свидание больших кошек

В Приморье на «Земле леопардов» зародилась «пятнистая» любовь.

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

У дальневосточных больших кошек сегодня свидание. Сотрудники приморского национального парка «Земля леопарда» подглядели за влюбленной парочкой. Подробнее — в материале «Комсомольская правда — Дальний Восток».

В фотоловушку нацпарка попали леопард под номером Leo 275M и его прекрасная спутница Leo 211 °F. Как отмечают в администрации заповедной территории, дальневосточные леопарды — интроверты, они предпочитают одиночество. Однако любви хочется всем, в том числе и большим кошкам.

Сначала мимо камеры видеонаблюдения проследовал самец, а вслед за ним грациозно прошла самочка. На «Земле леопарда» зародилась «пятнистая» любовь. Сотрудники национального парка будут следить за развитием событий.

Если у пары все сложится, тогда через 90 дней на свет могут появиться от 1 до 3 детенышей. Специалисты нацпарка ждут следующих фиксаций большой кошки, но уже в роли мамы.

Ранее редакция рассказывала про молодую, грациозную леопардессу Leo 300 °F. Юная дева совсем недавно отделилась от матери и начала самостоятельную жизнь. Она ждет своего Хранителя, который даст ей имя.

флора и фауна