На «Земле леопардов» зародилась «пятнистая» любовь: фотоловушка зафиксировала свидание больших кошек

У дальневосточных больших кошек сегодня свидание. Сотрудники приморского национального парка «Земля леопарда» подглядели за влюбленной парочкой. Подробнее — в материале «Комсомольская правда — Дальний Восток».
В фотоловушку нацпарка попали леопард под номером Leo 275M и его прекрасная спутница Leo
Сначала мимо камеры видеонаблюдения проследовал самец, а вслед за ним грациозно прошла самочка. На «Земле леопарда» зародилась «пятнистая» любовь. Сотрудники национального парка будут следить за развитием событий.
Если у пары все сложится, тогда через 90 дней на свет могут появиться от 1 до 3 детенышей. Специалисты нацпарка ждут следующих фиксаций большой кошки, но уже в роли мамы.
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