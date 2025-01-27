На «Земле леопардов» зародилась «пятнистая» любовь: фотоловушка зафиксировала свидание больших кошек

В фотоловушку нацпарка попали леопард под номером Leo 275M и его прекрасная спутница Leo 211 °F . Как отмечают в администрации заповедной территории, дальневосточные леопарды — интроверты, они предпочитают одиночество. Однако любви хочется всем, в том числе и большим кошкам.