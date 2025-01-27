Рудневский мост Владивостока: реконструкцию хотят начать в 2025-ом

Администрация Владивостока планирует в 2025 году подписать концессионное соглашение по реконструкции Рудневского моста. Это следует из постановления администрации города от 27 января № 172.
Рудневский мост включён в перечень объектов, которые намерены построить в рамках таких соглашений. Документ утвердил мэр города Константин Шестаков. В список также вошли два детских сада в микрорайоне Снеговая Падь, школа на улице Русская, 59, и почти 5000 опор наружного освещения.
Как писали «АиФ-Приморье», в декабре 2024 года Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию для нового Рудневского моста. Это означает, что старый мост будет демонтирован, а на его месте построят новое сооружение. По данным мэрии, стоимость всех работ оценивается в 9,5 миллиарда рублей. Новый мост будет длиной 498 метров и шириной 28 метров, с четырьмя полосами для движения.
Рудневский мост построили в 1970-х годах как временное сооружение. Его использовали для перевозки скального грунта из карьера на улице Выселковой в район Минного городка. Для обычного транспорта мост открыли только в 1993 году, хотя уже тогда он нуждался в капитальном ремонте.