Рудневский мост Владивостока: реконструкцию хотят начать в 2025-ом

Как писали «АиФ-Приморье», в декабре 2024 года Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию для нового Рудневского моста. Это означает, что старый мост будет демонтирован, а на его месте построят новое сооружение. По данным мэрии, стоимость всех работ оценивается в 9,5 миллиарда рублей. Новый мост будет длиной 498 метров и шириной 28 метров, с четырьмя полосами для движения.