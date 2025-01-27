ГПК: около 600 фур ожидают въезда в ЕС на границе с Литвой

Самый загруженный маршрут в Евросоюз проходит через литовский пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») — въезда на сопредельную территорию ожидают 340 фур. С пятницы через данный пункт пропуска в Литву проследовало 37% грузовиков от нормы.
За выходные дни контрольные службы пункта пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») оформили всего 19% грузовиков от нормы. Здесь оформления ожидают 240 фур.
Незначительное скопление большегрузов фиксируется перед погранпереходом «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи»). Въезда в Польшу ожидают 15 фур.