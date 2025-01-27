Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области: надвигается метель

Власти Челябинска уже принимают меры из-за грядущей непогоды. Мэр распорядился держать под контролем уборку снега и работу транспортников. После снегопада в южноуральскую столицу придет аномальное тепло. Так 31 января в Челябинске, по прогнозам синоптиков, будет около нуля градусов.