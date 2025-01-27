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Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области: надвигается метель

ЧЕЛЯБИНСК, 27 января, ФедералПресс. На регион надвигается непогода. Синоптики предупреждают о метели и снеге с дождем.

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 52% 760 мм рт. ст. +1°
Источник: Агентство «Москва»

«Штормовое предупреждение о возникновении неблагоприятных метеорологических явлений в Челябинской области. Ночью и днем 28 января в северной половине региона ожидается снег, местами сильный и гололедица», — сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Власти Челябинска уже принимают меры из-за грядущей непогоды. Мэр распорядился держать под контролем уборку снега и работу транспортников. После снегопада в южноуральскую столицу придет аномальное тепло. Так 31 января в Челябинске, по прогнозам синоптиков, будет около нуля градусов.