Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области: надвигается метель

«Штормовое предупреждение о возникновении неблагоприятных метеорологических явлений в Челябинской области. Ночью и днем 28 января в северной половине региона ожидается снег, местами сильный и гололедица», — сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
Власти Челябинска уже принимают меры из-за грядущей непогоды. Мэр распорядился держать под контролем уборку снега и работу транспортников. После снегопада в южноуральскую столицу придет аномальное тепло. Так 31 января в Челябинске, по прогнозам синоптиков, будет около нуля градусов.