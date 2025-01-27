Нижегородский планетарий обновит репертуар после прошлогодней реконструкции

Также в планетарии обновят контент выставок и фильмов, в частности, станет больше видео в 3D-формате. Так, в культурном пространстве уже запустили «Лунную сонату» с погружением в произведение с помощью музыки и видео.
Среди других запланированных обновлений в планетарии — выпуск сувениров с брендом учреждения на тему Космоса.
Напомним, реконструкция планетария в Нижнем Новгороде завершилась в мае 2024 года. Летом он начал работу в тестовом режиме, а осенью — штатно.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Нижегородский планетарий подписал соглашения с двумя зарубежными планетариями.