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Нижегородский планетарий обновит репертуар после прошлогодней реконструкции

Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко обновит репертуар после прошлогодней реконструкции, сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Источник: Нижегородская правда

Также в планетарии обновят контент выставок и фильмов, в частности, станет больше видео в 3D-формате. Так, в культурном пространстве уже запустили «Лунную сонату» с погружением в произведение с помощью музыки и видео.

Среди других запланированных обновлений в планетарии — выпуск сувениров с брендом учреждения на тему Космоса.

Напомним, реконструкция планетария в Нижнем Новгороде завершилась в мае 2024 года. Летом он начал работу в тестовом режиме, а осенью — штатно.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Нижегородский планетарий подписал соглашения с двумя зарубежными планетариями.

выставки и музеи