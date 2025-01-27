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Нижегородцы пожаловались мэру Юрию Шалабаеву на гололедицу

Горожане беспокоятся за свое здоровье.

Источник: Живем в Нижнем

Жители Нижнего Новгорода массово жалуются мэру Юрию Шалабаеву на гололед. Они попросили главу города принять меры. Комментарии обеспокоенных граждан появились в социальных сетях.

«Куда пропала песко-соляная смесь с улиц нашего города? В любом дворе голый лед! Примите меры», — написал Дмитрий Т.

«По брусчатке невозможно идти, очень скользко, неужели коммунальщики этого не видят», — возмутилась Лиза В.

«Город превратился в каток. Пишу из микрорайона “Усиловский”, но ситуация, судя по постам в соцсетях, во всех районах примерно одинаковая», — пожаловалась Татьяна М.

Также обращение поступили от жителей с Ошарской, Грузинской, проспекта Гагарина и других улиц.

Напомним, что в Нижний Новгород пришли затяжные осадки. Дождь прогнозируется с понедельника по пятницу, а снег — в эти выходные. При этом почти всю неделю будет держаться плюсовая температура.

ЖКХ