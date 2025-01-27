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В пермской «Звезде-2005» выступит участница чемпионата Португалии

Анна Бысик отправилась с командой на тренировочный сбор в Турцию.

Источник: Соцсети

Футболистки «Звезды-2005» для подготовки к новому сезону отправились на учебно-тренировочный сбор в Турцию. В составе команды приступили к тренировкам еще три новых игрока — полузащитники Анна Бысик и Анастасия Магер, защитник Жозе-Диана Памен Тчато.

Анне Бысик 24 июля исполнится 20 лет. Профессиональную карьеру начала в ФК «Минск». В сезоне 2024 года выступала в чемпионате Португалии за «Альбергарию». Еще один новобранец из Белоруссии Анастасия Магер 31 января отметит 19-летие. Она двукратный чемпион Беларуси в составе «Динамо — БГУФК». Обе футболистки имеют опыт выступлений в Лиге Чемпионов УЕФА.

Защитные ряды «Звезды-2005» пополнит Жозе-Диана Памен Тчато. Она родилась в Москве 11 марта 2002 года. Ее отец — камерунец, мать — русская. Два последних сезона футболистка провела в московском «Динамо».

Учебно-тренировочные сборы «Звезды-2005» пройдут с 24 января по 18 февраля на спортивной базе в турецком Сиде.

В начале прошлой недели женская команда из Перми сообщила о первых результатах трансферной работы в межсезонье.

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