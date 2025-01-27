В пермской «Звезде-2005» выступит участница чемпионата Португалии

Анне Бысик 24 июля исполнится 20 лет. Профессиональную карьеру начала в ФК «Минск». В сезоне 2024 года выступала в чемпионате Португалии за «Альбергарию». Еще один новобранец из Белоруссии Анастасия Магер 31 января отметит 19-летие. Она двукратный чемпион Беларуси в составе «Динамо — БГУФК». Обе футболистки имеют опыт выступлений в Лиге Чемпионов УЕФА.