В пермской «Звезде-2005» выступит участница чемпионата Португалии

Футболистки «Звезды-2005» для подготовки к новому сезону отправились на учебно-тренировочный сбор в Турцию. В составе команды приступили к тренировкам еще три новых игрока — полузащитники Анна Бысик и Анастасия Магер, защитник Жозе-Диана Памен Тчато.
Анне Бысик 24 июля исполнится 20 лет. Профессиональную карьеру начала в ФК «Минск». В сезоне 2024 года выступала в чемпионате Португалии за «Альбергарию». Еще один новобранец из Белоруссии Анастасия Магер 31 января отметит 19-летие. Она двукратный чемпион Беларуси в составе «Динамо — БГУФК». Обе футболистки имеют опыт выступлений в Лиге Чемпионов УЕФА.
Защитные ряды «Звезды-2005» пополнит Жозе-Диана Памен Тчато. Она родилась в Москве 11 марта 2002 года. Ее отец — камерунец, мать — русская. Два последних сезона футболистка провела в московском «Динамо».
Учебно-тренировочные сборы «Звезды-2005» пройдут с 24 января по 18 февраля на спортивной базе в турецком Сиде.
В начале прошлой недели женская команда из Перми сообщила о первых результатах трансферной работы в межсезонье.