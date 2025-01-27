Инфляция в Омской области оказалась выше среднероссийской и составила 9,78%

Годовая инфляция в Омской области по итогам 2024 года достигла 9,78%. При этом по России она составила 9,52%, по Сибирскому федеральному округу — 10,41%. Об этом сообщили в пресс-службе омского отделения Банка России.
К росту цен на продукты и непродовольственные товары привело увеличение издержек у производителей и поставщиков. Более того, по ряду видов продовольствия снизилось предложение на рынке.
Производители мясной и молочной продукции переносили в цены издержки на грузоперевозки и зарплаты сотрудникам. Омские животноводы также уменьшили объемы производства. Эти факторы привели к росту цен на мясо и мясные изделия, на молоко и молочные продукты в годовом выражении.
В последний месяц 2024 года автосалоны продолжили переносить в цены затраты на закупку и доставку машин из-за ослабления рубля. Это привело к ускорению годового рост цен как на новые, так и на поддержанные иномарки.
«Мы видим, что в целом по стране высокий внутренний спрос продолжает значительно опережать объемы выпуска товаров и услуг. Ослабление рубля, которое случилось в предыдущие месяцы, также повлияло на рост цен широкого круга товаров и услуг», — пояcнил управляющий омским отделением Банка России Владимир Антипов.
Ранее мы сообщали, что в Омской области чай за неделю в среднем стал на 10 рублей дороже.