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Инфляция в Омской области оказалась выше среднероссийской и составила 9,78%

Цены на продукты и непродовольственные товары продолжили дорожать на фоне роста издержек производителей и поставщиков.

Источник: Комсомольская правда

Годовая инфляция в Омской области по итогам 2024 года достигла 9,78%. При этом по России она составила 9,52%, по Сибирскому федеральному округу — 10,41%. Об этом сообщили в пресс-службе омского отделения Банка России.

К росту цен на продукты и непродовольственные товары привело увеличение издержек у производителей и поставщиков. Более того, по ряду видов продовольствия снизилось предложение на рынке.

Производители мясной и молочной продукции переносили в цены издержки на грузоперевозки и зарплаты сотрудникам. Омские животноводы также уменьшили объемы производства. Эти факторы привели к росту цен на мясо и мясные изделия, на молоко и молочные продукты в годовом выражении.

В последний месяц 2024 года автосалоны продолжили переносить в цены затраты на закупку и доставку машин из-за ослабления рубля. Это привело к ускорению годового рост цен как на новые, так и на поддержанные иномарки.

«Мы видим, что в целом по стране высокий внутренний спрос продолжает значительно опережать объемы выпуска товаров и услуг. Ослабление рубля, которое случилось в предыдущие месяцы, также повлияло на рост цен широкого круга товаров и услуг», — пояcнил управляющий омским отделением Банка России Владимир Антипов.

Ранее мы сообщали, что в Омской области чай за неделю в среднем стал на 10 рублей дороже.