Инфляция в Омской области оказалась выше среднероссийской и составила 9,78%

Производители мясной и молочной продукции переносили в цены издержки на грузоперевозки и зарплаты сотрудникам. Омские животноводы также уменьшили объемы производства. Эти факторы привели к росту цен на мясо и мясные изделия, на молоко и молочные продукты в годовом выражении.