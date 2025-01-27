Книгу о коренных народах Приамурья «Сказочный Амур» презентовали хабаровчанам

— Представители коренных народов не очень любят чужаков и не всегда расположены к общению. Поэтому приходилось искать разные подходы и даже договариваться с духами. Но, как оказалось, духи очень хотят, чтобы сказки, которые описывают быт, традиции и культурные ценности аборигенов, стали известны как можно более широкому кругу читателей. Еще одна ценность книги — в популяризации родных языков. Мне удалось записать аудио версии сказок на языках народов Приамурья, их можно послушать, отсканировав QR-код на страницах книги, — рассказала Александра Агафонова.