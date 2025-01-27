Книгу о коренных народах Приамурья «Сказочный Амур» презентовали хабаровчанам

Красочное издание «Сказочный Амур» (6+) презентовала жителям Хабаровска автор книги Александра Агафонова. Писательница рассказала читателям, как создавался сборник и чем он отличается от других книг со сказками. Как напомнили в министерстве туризма края, собрание из 14 преданий нивхов, нанайцев, удэгейцев, негидальцев и ульчей — итог этнографической экспедиции Александры Агафоновой, которая состоялась в июле 2024 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Сказочный Амур" — седьмая книга в серии, посвященной сказкам Дальнего Востока и Сибири. Ранее вышли сказки народов Камчатки, Сахалина, Чукотки, Таймыра, Якутии и Ямала.
Книгу о коренных народах Приамурья «Сказочный Амур» презентовали в Хабаровске. Фото: АНО «ТИЦ».
Книгу о коренных народах Приамурья «Сказочный Амур» презентовали в Хабаровске. Фото: АНО «ТИЦ».
Книгу о коренных народах Приамурья «Сказочный Амур» презентовали в Хабаровске. Фото: АНО «ТИЦ».
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— Представители коренных народов не очень любят чужаков и не всегда расположены к общению. Поэтому приходилось искать разные подходы и даже договариваться с духами. Но, как оказалось, духи очень хотят, чтобы сказки, которые описывают быт, традиции и культурные ценности аборигенов, стали известны как можно более широкому кругу читателей. Еще одна ценность книги — в популяризации родных языков. Мне удалось записать аудио версии сказок на языках народов Приамурья, их можно послушать, отсканировав QR-код на страницах книги, — рассказала Александра Агафонова.
Легенды и сказания в книге искусно переплетены линией повествования от лица подростка Артема, нового жителя региона, который ищет друзей и свой путь. Увлекательный сюжет с колоритными персонажами: птицами-шаманами, женщиной-лисой, сварливыми соседками крысой и лягушкой, будет интересен как детям, так и взрослым.
При поддержке регионального министерства туризма и туристского информационного центра для читателей организованы две презентации. Первая прошла в детской библиотеке имени Наволочкина, где ребят ждали шаман, викторина и автограф-сессия с автором.
— Еще одна презентация, которая собрала аудиторию постарше, прошла в краевом визит-центре «Амурский утес». Здесь голоса нивхов, нанайцев, удэгейцев, негидальцев ожили благодаря артистам ТЮЗа — Виталию Федорову и Анастасии Дымновой. Также организована выставка иллюстраций, которые создала художник Ксения Воронова, вдохновленная орнаментами коренных народов. Для таких событий и создан краевой визит-центр. Мы рады, что в свою первую зиму он смог согреть сердца гостей теплом и волшебством национальных сказок Приамурья, — отметили в министерстве туризма края.
Обе встречи прошли с аншлагом, все желающие могли задать автору интересующие их вопросы, сделать фото на память, купить книгу и подписать ее у автора. Тираж книги — 3000 экземпляров.