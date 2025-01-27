В Башкирии число зараженных ковидом выросло на 47 случаев

В Башкирии показатель заражения ковидом за сутки вырос на 47 случаев. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в республиканском правительстве.
Уточняется, что в настоящее время 84 пациента лечатся в больницах республики, амбулаторное лечение получают 744 инфицированных. Всего в медучреждениях развернуто 125 коек для зараженных ковидом, свободным остается 28% коечного фонда.
Коэффициент распространения коронавируса на данный момент располагается на отметке 0,8.
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