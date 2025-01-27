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В Башкирии число зараженных ковидом выросло на 47 случаев

Минздрав Башкирии сообщил о 47 случаях заболевания коронавирусом.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии показатель заражения ковидом за сутки вырос на 47 случаев. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в республиканском правительстве.

Уточняется, что в настоящее время 84 пациента лечатся в больницах республики, амбулаторное лечение получают 744 инфицированных. Всего в медучреждениях развернуто 125 коек для зараженных ковидом, свободным остается 28% коечного фонда.

Коэффициент распространения коронавируса на данный момент располагается на отметке 0,8.

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