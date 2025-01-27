Профессионал и отец пятерых детей: в Минэкологии РТ сообщили о смерти Бориса Петрова

«Помимо блестящей карьеры, Борис Германович был любящим мужем и отцом пятерых детей. Его семья была для него опорой и источником вдохновения. Светлая память о Борисе Германовиче Петрове, замечательном человеке и выдающемся специалисте, навсегда сохранится в наших сердцах», — заключили в Минэкологии РТ.