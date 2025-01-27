Коммунальные службы Хабаровска готовы к борьбе с циклоном

В администрации города прошло оперативное совещание по вопросу готовности дорожных служб к предстоящему циклону. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В обсуждении приняли участие представители профильных подразделений мэрии, ГАИ и руководители предприятий благоустройства. Заместитель мэра Хабаровска по вопросам промышленности, транспорта, связи и работе с правоохранительными органами Андрей Горшенин выслушал доклады руководителей муниципальных учреждений.
Руководители МБУ «Север», «Восток» и «Южное» доложили о готовности к циклону. Реагентов и ПСС достаточно, техника, за исключением ремонтируемой, готова выйти на уборку снега. Проблему нехватки водителей спецтехники продолжают решать.
«С наступлением циклона на улицы выйдет снегоуборочная техника. По поручению мэра Сергея Кравчука работа будет организована круглосуточно. В первую очередь уберут магистрали, по которым ходит общественный транспорт, подъемы, спуски, подходы к социальным объектам и пешеходные переходы. Затем начнется очистка второстепенных дорог. Службы продолжат работу без перерывов до полного устранения последствий непогоды», — рассказал Андрей Горшенин.
Особое внимание дорожные службы уделят очистке остановок общественного транспорта и выездов с парковок, на которых стоят автобусы перед отправлением в рейс.