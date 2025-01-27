Коммунальные службы Хабаровска готовы к борьбе с циклоном

«С наступлением циклона на улицы выйдет снегоуборочная техника. По поручению мэра Сергея Кравчука работа будет организована круглосуточно. В первую очередь уберут магистрали, по которым ходит общественный транспорт, подъемы, спуски, подходы к социальным объектам и пешеходные переходы. Затем начнется очистка второстепенных дорог. Службы продолжат работу без перерывов до полного устранения последствий непогоды», — рассказал Андрей Горшенин.