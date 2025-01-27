В Крыму построят два тепляка для 2 тысяч пострадавших от мазута птиц

По его словам, для пернатых построят две теплицы. Площадь каждого объекта составит тысячу квадратных метров. Тепляки собираются возвести неподалеку от «Тайгана». На выполнение работ потребуется около 50−60 дней. Зубков отметил, что тепляки смогут вместить в общей сложности около 2 тысяч птиц.