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В Крыму построят два тепляка для 2 тысяч пострадавших от мазута птиц

На выполнение работ потребуется около двух месяцев.

В Крыму планируют построить два тепляка для содержания 2 тысяч птиц, пострадавших от мазута. Об этом сообщил директор парка «Тайган» Олег Зубков.

Он напомнил, что в марте начнется массовый перелет птиц.

«Если мазут будет подниматься со дна моря, то, возможно, будут поступать новые птицы. К этому надо готовиться», — рассказал Зубков агентству ТАСС.

По его словам, для пернатых построят две теплицы. Площадь каждого объекта составит тысячу квадратных метров. Тепляки собираются возвести неподалеку от «Тайгана». На выполнение работ потребуется около 50−60 дней. Зубков отметил, что тепляки смогут вместить в общей сложности около 2 тысяч птиц.

экология