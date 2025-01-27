Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу

АСТАНА, 27 янв. — Sputnik. Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов покидает свой пост.
Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон.
Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА и набрала 1 очко, сыграв вничью со сборной Норвегии.
Также сборную Казахстана покидает весь тренерский штаб. Кандидатура нового главного тренера национальной сборной по футболу рассматривается.