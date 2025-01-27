Дома на Нейбута и Адмирала Горшкова во Владивостоке обработали от крыс

Как отметили в мэрии, перед обработкой специалисты осмотрели дома, определили вид обитающих в них крыс и их примерное количество. После подобрали отраву. В администрации подчеркивают, что компании, предоставляющие услуги дератизации, имеют лицензии и используют только разрешенные продукты.