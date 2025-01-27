Дома на Нейбута и Адмирала Горшкова во Владивостоке обработали от крыс

Во Владивостоке несколько многоквартирных домов обработали от крыс. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на администрацию города.
Дератизационную обработку сегодня, 27 января, провели в доме № 4 на Нейбута и № 38 на Адмирала Горшкова.
Как отметили в мэрии, перед обработкой специалисты осмотрели дома, определили вид обитающих в них крыс и их примерное количество. После подобрали отраву. В администрации подчеркивают, что компании, предоставляющие услуги дератизации, имеют лицензии и используют только разрешенные продукты.
Дератизации проводят каждый месяц. Кроме того, два раза в год обрабатывают весь жилой фонд Владивостока. Параллельно специалисты подрезают деревья, выкашивают траву, убирают старые ветки, потому как все это является строительным материалом для нор.
Как уверяют в мэрии, принимаемые меры помогают значительно сократить количество грызунов.
Ранее мы писали, что крысу заметили на рыбном рынке на Спортивной во Владивостоке. Она бегала между товаром и, как сообщают очевидцы, успела попробовать несколько рыб.