В Крыму теплая зима не дает спать клещам: сколько укусов зарегистрировано

«Зарегистрировано 17 укусов клещей в декабре 2024 года, шесть укусов клещей — по состоянию на 24 января 2025 года (для сравнения, в январе 2024 г. −14 укусов)», — говорится в ответе на запрос РИА Новости Крым.
При этом случаев заболеваний клещевым энцефалитом (КВЭ) в декабре-январе не зарегистрировано. В декабре 2024 года было пять случаев клещевого боррелиоза (КБ), в январе — один случай иксодового клещевого боррелиоза в Симферополе, сообщили в Роспотребнадзоре.
При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что хотя в последние годы численность клещей и сроки их сезонной активности немного увеличились, количество обращений граждан по поводу укусов остается «на уровне среднемноголетних показателей». Заболеваемость «клещевыми инфекциями» носит спорадический характер и регистрируется в единичных случаях.
Как правило, сезон активности клещей в Крыму начинается весной. Пик приходится на начало мая и заканчивается в июне. Но в случае, если вторая половина зимы на юге России будет такой же теплой, как и первая, в этом году клещи могут активизироваться раньше.
«В случае теплой второй половины зимы и ранней весны 2025 года в южных регионах России возможна активизация природных очагов примерно на месяц раньше среднемноголетних сроков. В связи с этим ожидается увеличение численности клещей», — отметили в ведомстве.
Меньше всего вероятность встречи с паразитом в июле, отмечают в Роспотребнадзоре. В августе начинается второй пик активности, который заканчивается в сентябре.
Укусы клещей в Крыму этой зимой чаще всего фиксируются в пяти районах в центральной части полуострова, а также на южном и восточном побережье. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Иванов. По словам профессора, этой зимой клещи не впали в анабиоз из-за теплой погоды.