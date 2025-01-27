В Крыму теплая зима не дает спать клещам: сколько укусов зарегистрировано

Укусы клещей в Крыму этой зимой чаще всего фиксируются в пяти районах в центральной части полуострова, а также на южном и восточном побережье. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Иванов. По словам профессора, этой зимой клещи не впали в анабиоз из-за теплой погоды.