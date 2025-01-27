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Калининградцы судятся с соседкой, которая развела кошек и тараканов в вонючей квартире

Жильцы жалуются на смрад и насекомых, которые гуляют по подъезду.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде суд рассмотрит дело о женщине, которая расплодила в квартире кошек и это ужасно мешает соседям. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Любительница живности живет на последнем этаже пятиэтажного дома, кошек у нее минимум восемь. Как говорят соседи, обратившиеся в суд, котики гадят, едят и размножаются на тряпках, разложенных прямо на бетонном полу квартиры. Зловонный запах из квартиры проникает в подъезд, а по вентиляционным каналам, по стенам подъезда и по фасаду дома ползают тараканы.

На замечания соседей и их предложения оплатить уборку, обработку помещения от тараканов, а также пристроить животных в добрые руки женщина реагирует агрессивно.

Отмечается, что ранее соседи уже обращались в прокуратуру и полицию, но никаких мер не принято.

Впереди судебное заседание.