Калининградцы судятся с соседкой, которая развела кошек и тараканов в вонючей квартире

Любительница живности живет на последнем этаже пятиэтажного дома, кошек у нее минимум восемь. Как говорят соседи, обратившиеся в суд, котики гадят, едят и размножаются на тряпках, разложенных прямо на бетонном полу квартиры. Зловонный запах из квартиры проникает в подъезд, а по вентиляционным каналам, по стенам подъезда и по фасаду дома ползают тараканы.