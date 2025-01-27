В Волгограде умер заслуженный тренер России Михаил Улымов

Сегодня, 27 января, ушел из жизни выдающийся волгоградский спортсмен и тренер Михаил Улымов. Ему было 73 года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Динамо», известный волгоградец был мастером спорта СССР международного класса по легкой атлетике, заслуженным тренером России по бегу на средние и длинные дистанции. Он получил множество наград. Как спортсмен Улымов выступал в составе сборной СССР на международных турнирах. В 1981 году он одержал победу на дистанции 3000 метров с препятствиями в матчевой встрече Россия — США.