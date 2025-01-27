Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде умер заслуженный тренер России Михаил Улымов

Стало известно о кончине волгоградского тренера Михаила Улымова.

Сегодня, 27 января, ушел из жизни выдающийся волгоградский спортсмен и тренер Михаил Улымов. Ему было 73 года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Динамо», известный волгоградец был мастером спорта СССР международного класса по легкой атлетике, заслуженным тренером России по бегу на средние и длинные дистанции. Он получил множество наград. Как спортсмен Улымов выступал в составе сборной СССР на международных турнирах. В 1981 году он одержал победу на дистанции 3000 метров с препятствиями в матчевой встрече Россия — США.

Затем Улымов посвятил себя подготовке молодых спортсменов. Среди его воспитанников — олимпийская чемпионка Ольга Кренцер, вице-чемпион Валерий Кузьмин, мастер спорта по легкой атлетике Юлия Попова.

Волгоградское «Динамо» выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Павловича. О дате, времени и месте прощания станет известно позже.