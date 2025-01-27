В Самаре пройдет неделя памяти жертв Холокоста

В Самарской области проходит Неделя памяти жертв Холокоста. Горожанам рассказали, как сильно ждали специалистов, об этом сообщила в пресс-службе правительства региона.
В рамках мероприятий, приуроченных к Неделе памяти жертв Холокоста, в Доме дружбы народов Самарской области (г. Самара, ул. Воронежская, 9) начали работать сразу три выставки, посвященных 80-летию освобождения Освенцима, указано в сообщении.
Кроме того, в образовательных учреждениях пройдут уроки «Разговоры о важном», во время которых детям расскажут о жертвах и мужестве героев. В этот же день в парке «Россия — моя история» пройдет мероприятие «Холокост: голос истории».