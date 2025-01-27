Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре пройдет неделя памяти жертв Холокоста

В Самарской области почтят память погибших.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области проходит Неделя памяти жертв Холокоста. Горожанам рассказали, как сильно ждали специалистов, об этом сообщила в пресс-службе правительства региона.

В рамках мероприятий, приуроченных к Неделе памяти жертв Холокоста, в Доме дружбы народов Самарской области (г. Самара, ул. Воронежская, 9) начали работать сразу три выставки, посвященных 80-летию освобождения Освенцима, указано в сообщении.

Кроме того, в образовательных учреждениях пройдут уроки «Разговоры о важном», во время которых детям расскажут о жертвах и мужестве героев. В этот же день в парке «Россия — моя история» пройдет мероприятие «Холокост: голос истории».

памятные даты