В Казахстане более 114 тысяч девочек получили прививку против ВПЧ

Из общего числа вакцинированных 64,1 тысячи девочек в возрасте 11 лет и 50,3 тысячи — 12−13 лет. Вакцинация проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок, внедрённого в феврале 2024 года, в соответствии с Комплексным планом по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023−2025 годы.