В Казахстане более 114 тысяч девочек получили прививку против ВПЧ

С сентября 2024 года в Казахстане вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) получили свыше 114,4 тысячи девочек в возрасте 11−13 лет, сообщает El.kz со ссылкой на Минздрав РК.
Из общего числа вакцинированных 64,1 тысячи девочек в возрасте 11 лет и 50,3 тысячи — 12−13 лет. Вакцинация проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок, внедрённого в феврале 2024 года, в соответствии с Комплексным планом по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023−2025 годы.
Рак шейки матки (РШМ) занимает второе место по распространённости среди женщин Казахстана после рака молочной железы. Это также вторая по частоте причина смертности среди женщин репродуктивного возраста (25−44 лет).
ВПЧ-инфекция связана примерно с 5% всех онкологических заболеваний в мире. Высокий риск развития рака шейки матки связан с онкогенными типами ВПЧ 16 и 18. Ежегодно ВПЧ-ассоциированный рак диагностируется у более 600 тысяч женщин по всему миру.
Профилактическая вакцинация против ВПЧ проводится в школьных медицинских пунктах и поликлиниках. Она доказала свою эффективность в предотвращении рака шейки матки, помогая сохранить здоровье тысяч женщин.