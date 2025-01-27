Модные бейсболки будут выпускать на швейной фабрике в Жлобине в 2025 году. Подробности БелТА озвучила директор фабрики Татьяна Осипова.
По ее словам, на 2025−2027 года планируется реализация проекта на швейной фабрике, связанного модернизацией производства с освоением нового вида продукции. Речь идет о бейсболке. Указанный вид продукции является для предприятия инновационным и импортозамещающим.
Осипова отметила, что за счет запуска нового продукта при выходе на проектную мощность намерены нарастить производство импортозамещающей продукции на 270 тысяч долларов. Она уточнила, что объем производства в 2024 году оказался выше на 10%, чем в 2023 году. Кроме того, она добавила, что рентабельность продаж составила 14%.
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