Модные бейсболки будут выпускать на швейной фабрике в Жлобине в 2025 году

Осипова отметила, что за счет запуска нового продукта при выходе на проектную мощность намерены нарастить производство импортозамещающей продукции на 270 тысяч долларов. Она уточнила, что объем производства в 2024 году оказался выше на 10%, чем в 2023 году. Кроме того, она добавила, что рентабельность продаж составила 14%.