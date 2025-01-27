Ростовская область заняла второе место в ЮФО по числу браков и разводов

Ростовская область оказалась второй по числу браков и разводов в Южном федеральном округе по итогам 11 месяцев 2024 года. Об этом говорится в информации Росстата.
Аналитики подсчитали, что за период с января по ноябрь на Дону зарегистрировали 23,5 тысячи новых семей. Тогда как в 2023 году этот показатель был выше и составлял 25,9 тысячи.
Разводов в 2024 году в донском регионе зафиксировали 16,9 тысячи. Это на 1,1 тысячи случаев меньше, чем за такой же период 2023 года, в предыдущий отчетный период было немногим более 18 тысяч.
Добавим, первым регионом в ЮФО по числу свадеб и распавшихся пар оказался Краснодарский край. Там за 11 месяцев 2024 года поженились около 40,1 тысячи пар, разводов было оформлено 27,1 тысячи.
Также в Росстате отметили, что смертность в Ростовской области превысила рождаемость.