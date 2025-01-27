Торжественное возложение цветов к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда состоялось на Пискаревском кладбище

Петербург украсили к памятной дате. На Невском и Лиговском проспектах появились конструкции с изображением монумента «Разорванное кольцо», который посвящен подвигу защитникам блокады Ленинграда, а на фасадах домов — световые инсталляции с архивными фотографиями жителей осажденного Ленинграда. Также сегодня в храмах города помолились за погибшую в блокаду Таню Савичеву.