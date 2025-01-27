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Торжественное возложение цветов к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда состоялось на Пискаревском кладбище

На Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина», посвященная 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

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В мероприятии приняли участие губернатор Северной столицы Александр Беглов, вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников, представители общественных организаций ветеранов и блокадников, религиозных конфессий и дипконсульств.

В Северной столице проводятся торжественно-траурные мероприятия, приуроченные ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В городе включили подсветку мостов в цветах блокадной ленты и зажгли факелы Ростральных колонн. Вечером, в 21:00, на Большом пляже Петропавловской крепости пустят 30 залпов салюта.

Петербург украсили к памятной дате. На Невском и Лиговском проспектах появились конструкции с изображением монумента «Разорванное кольцо», который посвящен подвигу защитникам блокады Ленинграда, а на фасадах домов — световые инсталляции с архивными фотографиями жителей осажденного Ленинграда. Также сегодня в храмах города помолились за погибшую в блокаду Таню Савичеву.

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