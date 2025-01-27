Екатеринбуржцам раздают «Блокадный хлеб» по талонам

В Екатеринбурге проходит всероссийская акция «Блокадный хлеб». 27 января — День полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики.
— Эта акция призвана напомнить молодому поколению о стойкости и мужестве людей, прошедших через испытания военного времени, — рассказали в свердловской полиции.
На площади Труда екатеринбуржцам раздают 125 грамм хлеба. Это норма, которую выдавали на день жителям Ленинграда, окруженного немцами. Еду дают горожанам по талонам.
Акцию проводят добровольцы Свердловского областного медицинского колледжа. Они объясняют горожанам, в каких условиях были вынуждены выживать блокадники. Также волонтеры читают стихи и поют военные песни.