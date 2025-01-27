Клещи выходят на охоту: в Новосибирске ожидают раннего нашествия опасных кровососов

Раннего пробуждения клещей в Новосибирской области ожидают специалисты регионального Роспотребнадзора. По их словам, это связано с малоснежной и теплой зимой. Если обычно клещи начинают нападать на людей и животных в регионе во второй половине апреля, то в нынешнем году это может произойти уже в середине марта. В своих прогнозах специалисты ссылаются на похожую зиму 2014 года, хотя не исключают и того, что в этом году они появятся еще раньше.