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Клещи выходят на охоту: в Новосибирске ожидают раннего нашествия опасных кровососов

В этом году сезон клещевой активности начнется раньше обычных сроков, прогнозируют санитарные врачи.

Источник: РИА "Новости"

Раннего пробуждения клещей в Новосибирской области ожидают специалисты регионального Роспотребнадзора. По их словам, это связано с малоснежной и теплой зимой. Если обычно клещи начинают нападать на людей и животных в регионе во второй половине апреля, то в нынешнем году это может произойти уже в середине марта. В своих прогнозах специалисты ссылаются на похожую зиму 2014 года, хотя не исключают и того, что в этом году они появятся еще раньше.

флора и фауна