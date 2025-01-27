Проигрыш «Локомотива» и выборы в Беларуси: 11 событий, которые обсуждали калининградцы в выходные

Волейболистки «Локомотива» уступили команде из Челябинска, толпа молодёжи переполошила жителей города, а в Беларуси прошли президентские выборы — о чём писал «Клопс» с 25 по 26 января.
1. В субботу, 25 января, волейболистки калининградского «Локомотива» уступили команде «Динамо-Метар» из Челябинска в 20 туре Суперлиги. Игра завершилась со счётом 2:3.
2. В субботу, 25 января, митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим совершил Божественную литургию в храме Александра Невского. В богослужении приняли участие студенты. На него приглашали и всех Татьян.
3. Утром в воскресенье, 26 января, толпа молодёжи переполошила жителей центра города, включив на всю катушку музыку из машины около «Планеты». На место приехала полиция. Владельца автомобиля установили, его оштрафуют за неправильную парковку.
4. В тот же день на Северном обходе произошло ДТП. Одну из машин развернуло на 180 градусов. У легковушки разбита вся передняя часть, досталось и багажнику.
5. В воскресенье на проспекте Победы столкнулись две машины. Водитель Volkswagen не уступил дорогу и врезался в Nissan. Одна из машин вылетела с дороги, проехала по тротуару и угодила в дерево. Куски бамперов разбросало по проезжей части. Три пассажирки «немца», в том числе девочки 11 и 9 лет, получили травмы.
6. Ещё одна воскресная авария произошла на трассе Калининград — Багратионовск. Напротив ГНС «Лукойл» сбили лося.
7. В воскресенье, 26 января, в Янтарном состоялся ежегодный «Марш жизни». Акция посвящена памяти жертв Пальмникенской трагедии, которая произошла зимой 1945 года. Колонна прошла от братской могилы в посёлке Русское к монументу в Янтарном. Несмотря на дождь, около 150 участников акции преодолели около восьми километров.
8. В калининградском госархиве показали, как в 1960-е студенты готовились к сессии в областной научной библиотеке.
9. Перед погранпереходом Чернышевское — Кибартай в накопителе убрали биотуалеты, уборные также закрыли и на ближайшей АЗС и в кафе. Дальнобойщики стоят несколько суток, чтобы проехать границу, без удобств.
10. В Беларуси состоялись президентские выборы. С 21 по 25 января в проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента. Александра Лукашенко переизбрали на пост президента Беларуси, Владимир Путин уже поздравил коллегу. Путин отметил, что за последнее время двум лидерам удалось немало сделать для укрепления дружественных связей между Москвой и Минском. Стороны продолжат тесную совместную работу.
11. Трамп снял запрет на поставки Израилю 908-килограммовых авиабомб. 1 800 боеприпасов погрузят на корабли и доставят в ближайшие дни.