Проигрыш «Локомотива» и выборы в Беларуси: 11 событий, которые обсуждали калининградцы в выходные

5. В воскресенье на проспекте Победы столкнулись две машины. Водитель Volkswagen не уступил дорогу и врезался в Nissan. Одна из машин вылетела с дороги, проехала по тротуару и угодила в дерево. Куски бамперов разбросало по проезжей части. Три пассажирки «немца», в том числе девочки 11 и 9 лет, получили травмы.