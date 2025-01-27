В мэрии оценили облик «южных ворот» Красноярска

В Красноярске на улице Свердловская специалисты управления архитектуры и руководитель района оценили опрятность внешнего вида магазинов, кафе, шиномонтажных мастерских и других объектов. Как рассказали в администрации города, во время инспекции выявили «определенные недостатки» в комплексе павильонов возле станции «Енисей».