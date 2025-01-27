В мэрии оценили облик «южных ворот» Красноярска

В Красноярске на улице Свердловская специалисты управления архитектуры и руководитель района оценили опрятность внешнего вида магазинов, кафе, шиномонтажных мастерских и других объектов. Как рассказали в администрации города, во время инспекции выявили «определенные недостатки» в комплексе павильонов возле станции «Енисей».
— Улица Свердловская для проверки выбрана неслучайно. Это — южные ворота города, одна из главных транспортных артерий района, — говорят в мэрии.
Есть замечания и к благоустройству станции — тут необходимо отремонтировать крыльцо, проредить поросль и установить урны.
Перечень недостатков направят в адрес собственников.
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