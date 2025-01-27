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В мэрии оценили облик «южных ворот» Красноярска

На Свердловской провели выездную инспекцию временных сооружений.

Источник: администрация Красноярска

В Красноярске на улице Свердловская специалисты управления архитектуры и руководитель района оценили опрятность внешнего вида магазинов, кафе, шиномонтажных мастерских и других объектов. Как рассказали в администрации города, во время инспекции выявили «определенные недостатки» в комплексе павильонов возле станции «Енисей».

— Улица Свердловская для проверки выбрана неслучайно. Это — южные ворота города, одна из главных транспортных артерий района, — говорят в мэрии.

Есть замечания и к благоустройству станции — тут необходимо отремонтировать крыльцо, проредить поросль и установить урны.

Перечень недостатков направят в адрес собственников.

Ранее мы писали, что в Минусинске завершилась реставрация исторического здания драматического театра — одного из старейших в Сибири. Работы продолжались около 2,5 лет.