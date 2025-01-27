В Приднестровье чтят память жертв Холокоста

«27 января 1945 года воинами Красной Армии были освобождены узники концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау — одной из “фабрик смерти”, ставших воплощением преступной политики фашизма. Этим преступлениям нет и не может быть оправдания. Фашистских карателей возмездие постигло после окончания Второй мировой войны, когда виновные в массовых убийствах и преследованиях были привлечены к ответственности и понесли заслуженное наказание. С тех пор прошло 80 лет. Память о жертвах, которые были бесчеловечно репрессированы и уничтожены в фашистской Германии, живет и будет жить в наших сердцах», — отметил Красносельский.