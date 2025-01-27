В Приднестровье чтят память жертв Холокоста

ТИРАСПОЛЬ, 27 янв — Sputnik. Приднестровье чтит память жертв Холокоста, митинг-реквием прошел на одном из самых крупных в регионе мемориалов — в Дубоссарах.
Это было одно из самых крупных гетто в Молдове, Дубоссары называют вторым Бабьим Яром. В сентябре 1941 года фашистские каратели расстреляли здесь по разным оценкам порядка 18,5 тысяч мирных жителей, преимущественно евреев.
Память о трагедии хранят 12 братских могил на Мемориале жертвам фашизма. В Международный день памяти жертв Холокоста представители еврейской общины возложили цветы к мемориальным плитам.
«Расстрелы проходили с 12 по 28 сентября 1941 года. Здесь похоронены более 18,5 тысяч человек. Это наш второй Бабий Яр. Наша боль. Наша скорбь. Наш долг — всегда приходить на это место и всегда вспоминать этих невинных жертв, которые покоятся в этой земле», — отметил в своем выступлении председатель дубоссарской еврейской общины Озиас Укштейн.
В День памяти жертв Холокоста к приднестровцам обратился лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
«27 января 1945 года воинами Красной Армии были освобождены узники концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау — одной из “фабрик смерти”, ставших воплощением преступной политики фашизма. Этим преступлениям нет и не может быть оправдания. Фашистских карателей возмездие постигло после окончания Второй мировой войны, когда виновные в массовых убийствах и преследованиях были привлечены к ответственности и понесли заслуженное наказание. С тех пор прошло 80 лет. Память о жертвах, которые были бесчеловечно репрессированы и уничтожены в фашистской Германии, живет и будет жить в наших сердцах», — отметил Красносельский.
Красная армия освободила Аушвиц (Освенцим) 27 января 1945 года. Этот крупнейший нацистский лагерь смерти стал одним из главных символов холокоста. В 1941—1945 годах там погибли около 1,4 миллиона человек, из них примерно 1,1 миллиона евреев. В 1947 году на месте бывшего концлагеря создали музей. В 1979 году его включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.