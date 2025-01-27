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Брачная дата: в Челябинской области 300 пар поженились в один день

В Челябинской области 25 января поженились 300 пар.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области сразу 300 пар зарегистрировали брак 25 января. Об этом сообщили в региональном Госкомитете по делам ЗАГС.

Татьянин день в 2025 году выбрали для свадеб как «красивую дату», в которой дважды повторяется число 25.

Больше всего энтузиазма проявили молодожены из Миасса и Металлургического района Челябинска. И там, и там обменяться кольцами решили по 18 пар.

На втором месте Ленинский район Магнитогорска и Тракторозаводский район Челябинска. В обоих в ЗАГС пришли по 16 женихов и 16 невест.