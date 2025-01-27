Иркутская область заняла второе место в Сибири по вводу жилья в 2024

Приангарье заняло второй место в Сибири по объему ввода жилья в прошлом 2024 году, уступив только Новосибирской области. Как стало известно КП-Иркутск, специалисты возвели 1 605,2 тысячи квадратных метров, а это, кстати, на 7,7% больше, чем в 2023. Эти цифры стали рекордными для региона.