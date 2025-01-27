Иркутская область заняла второе место в Сибири по вводу жилья в 2024

Приангарье заняло второй место в Сибири по объему ввода жилья в прошлом 2024 году, уступив только Новосибирской области. Как стало известно КП-Иркутск, специалисты возвели 1 605,2 тысячи квадратных метров, а это, кстати, на 7,7% больше, чем в 2023. Эти цифры стали рекордными для региона.
Всего собирались возвести 1 259 тысячи квадратных метров, однако план удалось даже перевыполнить на 27,5%. На 2025 в регионе установили еще одну цель — 1 520,0 тысячи квадратных метров.
Индивидуальные застройщики ввели 1 200 тысяч кв. м., в многоквартирных домах построили 405,2 тысячи кв. м. Больше всего возвели в Иркутском районе (760 тыс. кв. м), Иркутске (374,9 тыс. кв. м) и в Шелеховском районе (79,3 тыс. кв. м).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Следком начал проверку после того, как школьникам массово стало плохо в поселке Мишелевка Усольского района.