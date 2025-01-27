На Башкирию обрушится ледяной дождь.

Ледяной дождь обрушится на Башкирию в ближайшие сутки. По данным МЧС по РБ, также прогнозируются гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На отдельных участках дорог ухудшение видимости в явлениях до 500 м и менее.