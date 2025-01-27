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На Башкирию обрушится ледяной дождь

На Башкирию обрушится ледяной дождь.

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 60% 760 мм рт. ст. +1°
Источник: Башинформ

Ледяной дождь обрушится на Башкирию в ближайшие сутки. По данным МЧС по РБ, также прогнозируются гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На отдельных участках дорог ухудшение видимости в явлениях до 500 м и менее.

«Водители, будьте внимательны и осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию между автотранспортными средствами. Пешеходы, подготовьте малоскользящую обувь, передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву», — дали рекомендации в ведомстве.