В Ташкенте появится еще один новый вуз — Международный университет тюркских государств

Учебные программы будут внедрены в сотрудничестве с ведущими зарубежными университетами, в частности, с ведущими образовательными учреждениями Турции, признанными лидерами в своих областях и входящими в топ-1000 мировых рейтингов вузов. Ожидается также реализация совместных образовательных программ и научных исследований.