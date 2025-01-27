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В Ташкенте появится еще один новый вуз — Международный университет тюркских государств

Vaib.uz (Узбекистан. 27 января). Недавно мы сообщали, что под Ташкентом откроется новый государственный вуз, который будет готовить специалистов по кибербезопасности.

Источник: Vaib.Uz

Теперь стало известно о создании еще одного учебного заведения — Международного университета тюркских государств, который откроется уже в столице. Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана.

Чему будут обучать в новом вузе?

Университет будет готовить специалистов по международным стандартам в ключевых отраслях:

  • инженерия, строительство, логистика;
  • информационные технологии и программирование;
  • здравоохранение и сельское хозяйство;
  • пищевая промышленность, экономика и социальная сфера.

Учебные программы будут внедрены в сотрудничестве с ведущими зарубежными университетами, в частности, с ведущими образовательными учреждениями Турции, признанными лидерами в своих областях и входящими в топ-1000 мировых рейтингов вузов. Ожидается также реализация совместных образовательных программ и научных исследований.

Студенты начнут обучение в университете с 2025/2026 учебного года. Обучение в Международном университете тюркских государств будет платным, а параметры приема и стоимость контрактов будет определять само учебное заведение.

образование