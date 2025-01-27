В Ташкенте появится еще один новый вуз — Международный университет тюркских государств

Теперь стало известно о создании еще одного учебного заведения — Международного университета тюркских государств, который откроется уже в столице. Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана.
Чему будут обучать в новом вузе?
Университет будет готовить специалистов по международным стандартам в ключевых отраслях:
- инженерия, строительство, логистика;
- информационные технологии и программирование;
- здравоохранение и сельское хозяйство;
- пищевая промышленность, экономика и социальная сфера.
Учебные программы будут внедрены в сотрудничестве с ведущими зарубежными университетами, в частности, с ведущими образовательными учреждениями Турции, признанными лидерами в своих областях и входящими в топ-1000 мировых рейтингов вузов. Ожидается также реализация совместных образовательных программ и научных исследований.
Студенты начнут обучение в университете с 2025/2026 учебного года. Обучение в Международном университете тюркских государств будет платным, а параметры приема и стоимость контрактов будет определять само учебное заведение.