Бариатрические операции на 80% снижают риск развития тяжелого цирроза печени

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Исследователи из США открыли свидетельства того, что операции по снижению веса на 80% снижают риск ускоренного развития цирроза печени у пациентов с лишним весом с дисфункцией печени, не связанной с употреблением спиртных напитков. Об этом сообщила пресс-служба Кливлендской клиники.
«Результаты наших наблюдений говорят в пользу того, что подобные методики похудения являются одним из вариантов комбинированной терапии для пациентов с ожирением и циррозом печени. Бариатрические операции вели к 72% cнижению риска развития тяжелых осложнений данной болезни, а также к 80% уменьшению вероятности перехода цирроза на последнюю стадию развития», — пояснил профессор медицинского колледжа Кливлендской клиники Али Аминян, чьи слова приводит пресс-служба госпиталя.
Ученые пришли к такому выводу при анализе данных, собранных в рамках клинических испытаний, нацеленных на изучение долгосрочных положительных эффектов от бариатрических операций среди пациентов, страдающих от ожирения и начальных стадий цирроза печени. Ученых интересовало то, помогут ли операции по снижению веса замедлить или остановить развитие данной болезни, которая часто возникает в результате накопления жира в клетках печени.
Руководствуясь этой идеей, ученые заручились поддержкой 62 пациентов Кливлендской клиники с данной комбинацией заболеваний, которые недавно прошли операцию по уменьшению объема желудка, а также 106 добровольцев, которые не прибегали к подобной процедуре. Ученые на протяжении последующих 15 лет наблюдали за изменениями в состоянии здоровья печени у данных групп пациентов и замеряли частоту развития серьезных осложнений цирроза.
За это время тяжелые формы цирроза развились лишь у 15,6% пациентов, прошедших операцию по снижению веса, тогда как в контрольной группе финальная стадия развития данной болезни была выявлена у более чем 30% добровольцев. Аналогичным образом, тяжелые осложнения цирроза, такие как рак печени, были выявлены у 20% участников наблюдений из первой группы, и у 46% пациентов из контрольной группы.
Как показывают расчеты ученых, подобные различия между пациентами говорят в пользу того, что бариатрические операции на 72% снижают риск развития тяжелых осложнений цирроза, а также на 80% уменьшают вероятность перехода цирроза к последней стадии развития. Это говорит в пользу использования подобных операций как одного из главных средств для профилактики тяжелых болезней печени у пациентов с ожирением и стеатозом, подытожили исследователи.
Об операциях по снижению веса.
Гастрошунтирование и бариатрические операции являются одним из самых радикальных методов избавления от лишнего веса. В их рамках медики уменьшают объем желудка при помощи баллонов или путем сшивания верхней части этого пищеварительного органа с петлей тонкой кишки. Это способствует ранней выработке гормонов сытости и снижает массу потребляемой пищи в первые 10−12 недель после операции. Впоследствии эффективность этой процедуры падает из-за развития эффекта привыкания.