Бариатрические операции на 80% снижают риск развития тяжелого цирроза печени

За это время тяжелые формы цирроза развились лишь у 15,6% пациентов, прошедших операцию по снижению веса, тогда как в контрольной группе финальная стадия развития данной болезни была выявлена у более чем 30% добровольцев. Аналогичным образом, тяжелые осложнения цирроза, такие как рак печени, были выявлены у 20% участников наблюдений из первой группы, и у 46% пациентов из контрольной группы.