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В Советске займутся раздельным сбором отходов

Для решения вопроса запланированы встречи с общественниками и администрацией.

Источник: AP 2024

Вопрос раздельного сбора отходов обсудили во время визита министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксаны Астаховой в Советск. Чиновница по поручению губернатора Алексея Беспрозванных курирует вопросы развития Советского округа.

Как сообщили в правительстве региона, в рамках рабочей поездки прошли встречи с жителями, которых все больше интересует вопрос развития раздельного сбора отходов на территории города.

«Запланирована встреча с общественными деятелями для обсуждения приоритетов развития системы раздельного сбора отходов на территории муниципального образования, а также с представителями администрации для согласования дальнейших совместных действий», — прокомментировали в министерстве.

Власти отмечают «существенное улучшение ситуации» с санитарной очисткой территории Советска.

экология