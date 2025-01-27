В Советске займутся раздельным сбором отходов

Вопрос раздельного сбора отходов обсудили во время визита министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксаны Астаховой в Советск. Чиновница по поручению губернатора Алексея Беспрозванных курирует вопросы развития Советского округа.
Как сообщили в правительстве региона, в рамках рабочей поездки прошли встречи с жителями, которых все больше интересует вопрос развития раздельного сбора отходов на территории города.
«Запланирована встреча с общественными деятелями для обсуждения приоритетов развития системы раздельного сбора отходов на территории муниципального образования, а также с представителями администрации для согласования дальнейших совместных действий», — прокомментировали в министерстве.
Власти отмечают «существенное улучшение ситуации» с санитарной очисткой территории Советска.