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Водителей предупредили об ухудшении погоды на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области

Автомобилистам необходимо быть внимательными в условиях плохой видимости.

Источник: Комсомольская правда

Об ухудшении погоды на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области предупредили водителей, планирующих дальние поездки через Воронежскую область. Сообщение об этом распространила пресс-служба госкомпании «Автодор» 27 января.

Там пояснили, что на территории Воронежской и Ростовской областей, а также в Краснодарском крае в течение дня из-за тумана ожидается существенное ухудшение видимости. В нашем регионе из-за этого введен желтый режим погодной опасности.

Водителей попросили быть осторожными и внимательными на дороге, избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим. Также было рекомендовано пользоваться приборами освещения в условиях ограниченной видимости.