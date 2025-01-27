Водителей предупредили об ухудшении погоды на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области

Об ухудшении погоды на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области предупредили водителей, планирующих дальние поездки через Воронежскую область. Сообщение об этом распространила пресс-служба госкомпании «Автодор» 27 января.
Там пояснили, что на территории Воронежской и Ростовской областей, а также в Краснодарском крае в течение дня из-за тумана ожидается существенное ухудшение видимости. В нашем регионе из-за этого введен желтый режим погодной опасности.
Водителей попросили быть осторожными и внимательными на дороге, избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим. Также было рекомендовано пользоваться приборами освещения в условиях ограниченной видимости.